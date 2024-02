Illuminate | al via la nuova stagione della docuserie Chi sono le protagoniste

(Di domenica 25 febbraio 2024) Sta per prendere il via la sestadi, unadedicata a donne che, ciascuna nel proprio ambito, hanno fatto la storia. La formula del programma resta quella originaria: attrici celebri si calano nei panni privati e professionali delleche si intende omaggiare. Ad aiutare nella conoscenza, contribuiscono le immagini d’archivio e le testimonianze di familiari, amici e colleghi. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.: si comincia con Martina Stella nel ruolo di Nilla Pizzi. Chile altree le loro interpreti La prima puntata di questa sestadiè dedicata a Nilla Pizzi, che ha il volto e il talento di Martina Stella. Attrice, cantante e prima ...

Giorgio Armani illumina la Milano Fashion Week con blu notte, cristalli e fiori: Alla Milano Fashion Week sfila la collezione Autunno/Inverno 2024-2025 di Giorgio Armani, in passerella sfilano le icone del brand dal velluto ai fiori ...fanpage

Terrore nella notte in via Rigutti, tentata violenza sessuale su una giovane: Nella notte di sabato 24 febbraio, alle ore 04:00, una giovane donna ha subito un'aggressione sessuale in via Rigutti, un episodio che si è tramutato anche in una rapina. Durante l'attacco, la donna è ...triestecafe

Marigliano, piantati 23 alberi nel parco della Gioia di via Casafalco: MARIGLIANO - Questa mattina sono stati piantati 23 alberi nel parco della Gioia di via Casafalco . Hanno partecipato all ... a questi bimbi che riescono ad illuminare anche la giornata più grigia”.marigliano