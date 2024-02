Il video del graupel | la “neve tonda” che ha imbiancato la Lombardia a febbraio

(Di domenica 25 febbraio 2024) Tra venerdì e sabato 24in diverse zone dellasi è verificato il fenomeno del. Conosciuto anche come "neve tonda", è un rovescio di fiocchi simili alla neve e alla grandine.

«Reveal your beauty »: questo il payoff del nuovo marchio a firma della top model americana. Resta ancora il mistero sui prodotti del brand , ma il 2 maggio ... (vanityfair)

Non c’è solo “Furia cavallo del West” dietro Mal, il cui vero nome è Paul Bradley Couling, cantante e attore brit anni co naturalizzato italiano, che il 27 ... (secoloditalia)

video | Crotone non dimentica: inaugurato il “Giardino di Alì”, luogo di memoria e speranza per le vittime del naufragio di Steccato: A un anno di distanza dalla tragedia del naufragio di Steccato di Cutro, l'amministrazione comunale… ...wesud

video | Stadio Bonolis, Capuano: “Oggi Brindisi ha un campo non a norma”: Nel post partita di ieri (Taranto-Catania 1-0, ndr -), sollecitato da un collega dell’emittente televisiva Antenna Sud, ha risposto per le rime, come ascolterete, a chi aveva parlato del “Franco ...ekuonews

video - Phillip Island, Gara2 SBK: Lowes batte Bautista, Petrucci sul podio: Toprak ha invece dovuto dire addio alle speranze di podio per la rottura del motore della sua BMW dopo due giri. Lowes lascia Phillip Island in prima posizione in classifica generale davanti a Bulega, ...gpone