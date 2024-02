Il Sassuolo cambia allenatore | via Dionisi | in pole Semplici e Ballardini

Schira: "Dionisi esonerato: il Sassuolo l'ha già comunicato alla squadra. Caccia al nuovo allenatore"

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024), 25 febbraio 2024 – Alessionon è più l'del. Manca ancora l'annuncio ufficiale da parte del club neroverde ma la scelta è stata presa nella tarda serata di ieri, dopo un lungo confronto andato in scena al Mapei Stadium fra la proprietà, l'ad Carnevali e il ds Rossi dopo la pesante sconfitta per 3-2 con l'Empoli. Si chiude, proprio contro la sua ex squadra, il lungo percorso dicol,cominciato nell'estate del 2021 e durato 107 gare. Fatale l'avvio di 2024 con un solo successo in 7 gare (6 gennaio con la Fiorentina) e appena 4 punti conquistati che hanno fatto scivolare i neroverdi al terz'ultimo posto. Sono tre le candidature forti per la sua sostituzione: quella interna è rappresentata da Emiliano Bigica, tecnico della Primavera ...