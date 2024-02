Il ritratto di Giorgia Meloni secondo Armani | «Un bellissimo viso e due “elementi” così | ma in Europa scompare tra leader uomini»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 25 febbraio 2024)«ha dueimportanti in corpo abbastanza robusti, non ce li ha ma è come se li avesse». A parlare, al termine della sua sfilata per la Fashion Week di Milano, è lo stilista Giorgio, rispondendo alla domanda di un giornalista inglese che gli ha chiesto cosa ne pensasse del «governo di estrema destra» guidato dall’attuale presidente del Consiglio. «Sulla politica e le strategie che mette in atto non sonocompetente, ma mi secca a volte vederlapiccolina e minuta inin mezzo a tanti statuari ed eleganti signori, lei lì con la sua giacchettina. Ma ha un», ha dichiarato. Chiamato a presentare il tema dei «fiori d’inverno» introdotti nella sua nuova collezione, ...