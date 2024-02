Il Rimini non si ferma più | blitz ad Ancona La terza vittoria di fila ‘matura’ in sei minuti

Ubriaco alla guida a Rimini, non si ferma all'alt e prova a scambiarsi di posto con il passeggero: patente revocata

(Di domenica 25 febbraio 2024)3 (3-5-2): Perucchini; Marenco (25’ st Moretti), Cella, Mondonico, Barnabà, Saco (26’ st Gatto), Prezioso (40’ st Vogiatzis), Cioffi (26’ st Basso), Agyemang, Spagnoli, Giampaolo (25’ st Energe). A disp.: Vitali, Braghetti, D’Eramo, Pasini, Radicchio. All.: Colavitto.(4-3-3): Colombi; Megelaitis (1’ st Semeraro), Pietrangeli, Gorelli, Tofanari (1’ st Lepri), Langella, Sala (28’ st Leoncini), Garetto, Lamesta, Morra (21’ st Ubaldi), Malagrida (36’ st Delcarro). A disp.: Colombo, De Lucci, Quacquarelli, Cernigoi, Gigli, Iacoponi, Rosini. All.: Troise. Arbitro: Baratta di Rossano. Assistenti: Giacomo Bianchi di Pistoia e Giovanni Francesco Massari di Molfetta. Quarto ufficiale: Andrea Sacco di Novara. Reti: 33’ pt Saco, 4’ st Morra, 8’ st Garetto, 10’ st Langella. Note - Spettatori: 3.766, di cui 358 ...

Allarme droga in stazione: due arresti: Carabinieri in azione per contrastare lo spaccio nella zona. Uno scambio di droga nei dintorni della stazione dei treni di Rimini. Una mossa rapidissima, che però non è sfuggita all’occhio allenato ...ilrestodelcarlino

Rimini e il ’Signor G’. Due serate per Gaber: Domani al Fulgor il film dedicato all’artista, martedì al teatro Galli lo spettacolo che ripercorrerà i suoi più grandi successi.ilrestodelcarlino

Ancona, harakiri totale: dopo il primo tempo in vantaggio i dorici crollano in sei minuti contro il Rimini: ANCONA Neanche Dario Argento, il più importante regista di film horror in circolazione, saprebbe spiegare il pomeriggio di ieri al Del Conero. Dopo un primo tempo coraggioso e pimpante, ...corriereadriatico