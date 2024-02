Il rilancio di Prato Valentino. C'è la ricetta della minoranza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 febbraio 2024) di Fulvio D’ERi Il futuro di? Cambiare il paradigma delle stagioni facendo prevalere quella estiva rispetto a quella invernale. È questa l’idea del gruppo didel Comune di Teglio (guidato da Laura Branchi) per il futuro di. Nei giorni scorsi il sindaco Ivan Filippini aveva ricordato la richiesta inoltrata a Regione Lombardia di un contributo di 12 milioni di euro per rinnovare l’area sciistica dell’Alpe di Teglio, con due interventi importanti: il rinnovo di due tronconiseggiovia e la realizzazione di 6/7 parchi avventura. "A scanso di equivoci diciamo che l’area diè molto bella, soleggiata e con meravigliosi panorami. Un plus per il territorio. Un progetto che prevede un ...