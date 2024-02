Il richiamo del Colle contro i manganelli ai cortei pro-Palestina | la destra non ci sta | “È colpa della Sinistra e dei provocatori”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 25 febbraio 2024) Fratelli d’Italia se la prende con “lache spalleggia i violenti”, Matteo Salvini sostiene che “se si va in piazza con tutti i permessi, non si ha nessun tipo di problema” e Antonio Tajani parla di “agenti provocati”: malgrado ildel presidenteRepubblica, Sergio Mattarella, dopo le manganellatepolizia aipro-del 23 febbraio a Pisa e Firenze, il centronon ci sta. “Il PresidenteRepubblica ha fatto presente al Ministro dell’Interno, trovandone condivisione, che l’autorevolezza delle Forze dell’Ordine non si misura suima sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la libertà di manifestare pubblicamente opinioni”, si legge in una nota diramata ...