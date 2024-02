Il presidente Zelensky | “Giorgia Meloni è con noi ma in Italia molti pro-Putin | cancellate i loro visti”

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ilin conferenza stampa a Kiev in occasione del secondo anniversario della guerra Russia-Ucraina: "è dalla nostra parte ma ci sonopro-in, e prima di tutti dovreste cancellarei visti. Anche questa è un'arma" per aiutarci.

Tutta la stampa occidentale ha abboccato all'amo. Zelensky , si dice (e si scive) ha rimosso dal vertice delle forze armate Ucraine il generale Zaluzhny per ... (ilgiornaleditalia)

di Roberto Iannuzzi * La decisione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di sostituire il comandante dell’esercito , generale Valery Zaluzhny , non è stata ... (ilfattoquotidiano)

(Agenzia Vista) Monaco , 18 febbraio 2024 Il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky , ha incontra to la vicepresidente Usa Kamala Harris per un bilaterale alla ... (iltempo)

Ucraina, Zelensky: proposta di pace alla Russia prima della conferenza in Svizzera (a primavera): Roma, 25 feb. (askanews) – L’Ucraina ritiene possibile poter presentare alla Russia un piano di pace preparato insieme agli alleati anche prima della conferenza prevista in Svizzera nella prossima pri ...askanews

Zelensky: “In Italia ci sono molti pro-Putin”. L’avviso del presidente ucraino: “Dovreste mandarli via”: Il presidente ucraino Zelensky, rispondendo a una domanda, ha detto che in Italia ci sono molte persone favorevoli a Putin.ilriformista

Basi segrete, operazioni speciali e addestramento: il supporto della Cia all'Ucraina: In una conferenza stampa in occasione del secondo anniversario della invasione russa su vasta scala in Ucraina, rispondendo ad una domanda sul sostegno a Kiev, il presidente Volodymyr Zelensky ha… Leg ...informazione