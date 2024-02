Il Prato cerca punti in casa C’è l’assalto al Certaldo

Il Prato cerca il tris di vittorie contro il fanalino di coda Certaldo

(Di domenica 25 febbraio 2024) Vincere aiuta a vincere. O almeno questo si augurano ile tutti i suoi tifosi, che oggi alle 14.30 al Lungobisenzio ospiteranno il fanalino di coda, ultimo in graduatoria con 14frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 17 sconfitte. Partita nella quale, sulla carta, per i lanieri è obbligatorio portare aaltri tre, che potrebbero risultare una grande spinta verso la tranquilla salvezza, anche se i viola non vanno sottovalutati, visto che nella partita di andata sono già riusciti a fare un brutto scherzo ai biancazzurri. "Veniamo da due vittorie consecutive che hanno dato forza al lavoro fatto dal nuovo allenatore. Ilè una squadra che fa sempre la sua partita, indipendentemente dalla posizione in classifica. Noi non dobbiamo guardare la graduatoria ...

All’andata finì 1-0 per il Certaldo , seconda vittoria stagionale di Razzanelli e compagni, ma questo non cambia niente. Per blasone, esperienza, classifica e ... (sport.quotidiano)

