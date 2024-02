Il Pd non scarichi la responsabilità su noi poliziotti

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 25 febbraio 2024) Quando la classe politica sceglie lo scontro al posto del confronto politico sulle idee e le materie, pone il clima avvelenato del paese su un pericoloso crinale irto di volgarità e violenza verbale, oltre le offese gratuite a leader e persone per la perenne competizione elettorale, patologia tipica dell’Italia. Premesso che il Dipartimento di PS si è già espresso e se ci sono stati errori, abusi, eccessi nell’uso della forza, chi ha sbagliato pagherà al di là del grado e della funzione, a differenza d’altri i, i funzionari di PS preposti alla direzione della piazza i Questori e i Prefetti, pagano sempre per gli errori commessi, aspetto non secondario considerato che in altre delicate istituzioni o poteri dello Stato quando si sbaglia si viene promossi. Il diritto di manifestare le proprie idee o dissenso è sacrosanto e, non mi risulta, che ci siano ...