(Di domenica 25 febbraio 2024)1-1 RETI : 20'st, 51'st(4-4-2): Scuffet 6; Nandez 6.5, Mina 6, Dossena 6, Augello 5.5 (31'st Oristanio 6); Jankto 6 (16'st Zappa 6), Makoumbou 6.5, Deiola 5.5,7; Gaetano 6 (16'st Viola 6), Lapadula 6 (16'st Pavoletti sv, 31'st Petagna 6). In panchina: Radunovic, Aresti, Wieteska, Obert, Di Pardo, Prati, Azzi. Allenatore: Ranieri 6.(4-3-3):...

Agguato a Napoli , nel quartiere di Secondigliano, in Via dello Scirocco a San Pietro a Patierno 51 dove Raffaele Cinque , un uomo di 51 anni con piccoli ... (ilgiornaleditalia)

Cagliari-Napoli, il risultato LIVE: Debutto in campionato col Napoli per Calzona, che recupera Osimhen schierato dall'inizio con Raspadori (preferito a Politano) e Kvaratskhelia. Maglia da titolare per Zielinski, che gioca al posto di T ...sport.sky

Il Napoli scappa con Osimhen, poi Luvumbo salva il Cagliari all'ultimo assalto: CAGLIARI (4-4-2): Scuffet 6; Nandez 6.5, Mina 6, Dossena 6, Augello 5.5 (31'st Oristanio 6); Jankto 6 (16'st Zappa 6), Makoumbou 6.5, Deiola 5.5, Luvumbo 7; Gaetano 6 (16'st Viola 6), Lapadula 6 ...gazzettadelsud

Kovalenko: “In due anni a Napoli il doppio di cittadini ucraini”: Le scelte da te espresse verranno applicate al solo dispositivo in utilizzo.rainews