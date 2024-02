Il miracolo di suor Elisabetta | Una testimonianza di fede

Arcore, suor Elisabetta Redaelli e il miracolo della guarigione dal tumore al cervello

(Di domenica 25 febbraio 2024) "Il messaggio diRedaelli deve entrare nella nostra vita di tutti i giorni". L’arcivescovo Mario Delpini celebra a Cernusco i 100 anni deldella marcellina cieca e paralizzata a causa di un tumore al cervello che riebbe la salute dopo l’apparizione della Bella Signora. Monsignor Luciano Capra, responsabile della Comunità pastorale Famiglia di Nazaret, al suo fianco rilancia la figura della religiosa: "Facciamo nostra la sua". L’intera città si è stretta attorno a entrambi nel ricordo della guarigione, una messa e la processione hanno riportato tutti alla notte del 22 febbraio 1924. Quella in cui per la seconda volta Maria con in braccio il Bambino piangente parlò alla giovane inferma esortandola a raccontare quel che aveva visto. La sorella guarì all’istante. Dopo ...