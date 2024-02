Ministero dell’Istruzione, condanna a ex capo Dipartimento

Il ministero dell'Accusa: Più che povero Vannacci, direi povero ministero della Difesa, che si è trasformato nel ministero dell'accusa (e dei veleni).ilgiornale

Caserta, errori nel progetto di restyling dell'ex Onmi: «Piano da rivedere»: Ristrutturazione dell'ex Onmi di viale Beneduce, il Comune rischia di perdere i fondi anche per questo cantiere. Dopo la debacle registrata con il bando di accoglienza per i migranti, il cui ritardo ...ilmattino

Secondo casello A13, mancano 19 milioni: «L’opera sembra ormai una chimera»: Nel 2019 la spesa era stimata in 18 milioni, in larga parte coperti da Aspiag. I costi sono lievitati, ma non c’è copertura ...mattinopadova.gelocal