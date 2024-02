Il mercato della casa è in macerie, colpa dei maxi-tassi Bce

(Di domenica 25 febbraio 2024) La Bce di Christine Lagarde ha ridotto inilitaliano: le compravendite sono crollate del 12%. E lo stock di mutui e? calato, nel corso del 2023, di 2,3 miliardi di euro dopo un triennio in crescita. Un disastro. Provocato dai rialzi deidi interesse usati dall’Eurotower come un martello pneumatico per abbattere l’inflazione senza badare al fatto che così avrebbe distrutto ilimmobiliare di mezza Europa fino ad assistere al fuggi-fuggi degli investitori dai fondi. Un harakiri, considerando che il mattone è un dei grandi pilastri del Pil del Vecchio continente. Concentriamoci ora sui problemi di “” nostra. In soli 24 mesi sono triplicati ipraticati dalle banche sui mutui erogati alle famiglie italiane. ...

