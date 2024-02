Il manganello è brutto solo se di destra Mattarella zitto sui vecchi governi

Zuppa di Porro 25 febbraio 2024

Vecchioni in lacrime per le manganellate a Pisa: «Cose che non possono succedere, noi non siamo così»: Roberto Vecchioni, ospite di «In altre parole», la trasmissione di Massimo Gramellini, non riesce a trattenere le lacrime dopo il video delle manganellate a Pisa agli studenti: “Cose che non possono ...video.corriere

Manganelli a Pisa: l’intervento di Mattarella, il silenzio di Meloni e la risposta delle opposizioni: Quello che è avvenuto ieri racconta una brutta pagina per le nostre Istituzioni e forze dell’ordine. Queste ultime, che dovrebbero essere un esempio e avere come ruolo quello di tutelarci, hanno ...ildigitale

Il manganello brutto ricordo: AVVERTENZA: In caso di risposta a un articolo già presente nel forum, si invita i lettori ad usare il comando RISPONDI. Usando questo comando la risposta dell'utente ottiene una maggiore visibilità, p ...valdinievoleoggi