Il ‘j’accuse’ di Lonardo | “Città devastata e compensi da capogiro”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 25 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Benevento, ladella storia ritrovata” e ancora “Benevento dove ogni pietra racconta una storia, ogni strada nasconde segreti, ad ogni passo è un viaggio nel tempo”: queste sono le parole che troneggiano sull’edificio in Piazza Arcivescovo Pacca, o Piazza S. Maria che dir si voglia ovvero, sul Terminal più inutile che si potesse immaginare. – così in una nota Lucio, Commissario cittadino di Forza Italia. “Non sappiamo a quale delle pietre il sommo poeta mastelliano faccia riferimento ma sicuramente questo manufatto cementizio rende edotto sulla ennesima presa per i fondelli, ma possiamo dire anche per “culo”, ( visto che De Luca ha definitivamente sdoganato il vaso di Pandora delle volgarità in politica, atteso il suo aulico e ‘crozziano’ dialogo istituzionale con la Premier), verso i cittadini beneventani che ...