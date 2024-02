Il giorno dello sciacallo | le star de Il trono di spade e de La casa di carta si uniscono al cast della serie

Le notizie del giorno per rimanere aggiornato su tutto quello che accade nel mondo dello sport . Un contenitore dove poter spulciare le notizie più importanti ... (sportface)

La Sardegna torna a votare, l'affluenza aumenta: Un'attesa infinita dovuta all'impossibilità in molti seggi elettorali di completare lo spoglio nei tempi di legge ... Per tutti e quattro domani sarà il giorno più lungo.ansa

Coalizione Sindaco Pettinari: proposte programmatiche per Strada Vicinale Bosco: "Lo abbiamo detto qualche giorno fa a tutti i presenti presso il comitato elettorale - ha sottolineato Pettinari - e lo ricordiamo ancora oggi. Il nostro programma di governo, è pronto a recepire le ...viverepescara

La sfilata di Re Giorgio Armani, che chiude con grazia la Milano Fashion Week: «Io sono stufo di vedere donne "in mutande", trasformate in un oggetto del desiderio. E vado avanti per la mia strada» ...iodonna