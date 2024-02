Il giorno del verdetto. Carnevale di Foiano senza appello. Decide Re Giocondo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 febbraio 2024) di Laura LucenteLa lunga e partecipatissima maratonasca foianese giunge al termine. Oggi è in programma l’ultima giornata di festa e allegria nella città di Re. E dopo oltre un mese di eventi e sfilate sarà decretato il vincitore della 485esima edizione delpiù antico d’Italia. L’attesa e l’emozione tra i cantieristi é palpabile. Ilstilato da una giuria è sotto chiave fin dalla prima sfilata dei maestosi carri. Sempre sotto chiave c’è anche la classifica per la migliore mascherata che viene premiata a parte dal 2001. Negli ultimi due anni ad avere la meglio è stato il cantiere Bombolo che quest’anno hanno proposto il carro "Metamorphosis (Oltre la Forma)" con l’espressione attraverso l’arte di soggetti immateriali che partono dall’artista per comunicare ...