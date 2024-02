Il fratello sugli spalti: "Lo immagino qui vicino"

(Di domenica 25 febbraio 2024)dei distinti, allo stadio Dall’Ara, Davide Ferrerio non si perde una partita in casa del ’suo’ Bologna. O almeno, così farebbe in un mondo ideale. Ma a guardare le partite anche per lui, seduto accanto al suo posto vuoto, riservatogli dall’abbonamento donato dal Bfc e valido per tutta la stagione, non manca mai suoAlessandro. Che immagina quanto "sarebbe bello parlare con lui di questo Bologna, commentare insieme le partite, come facevamo sempre". Davide, che ha da pochissimo compiuto 22 anni, ormai da troppo tempo non può più vedere una sfida della sua squadra del cuore. Dall’11 agosto del 2022, infatti, il giovane giace in un letto d’ospedale, in coma irreversibile dopo la violenta aggressione subìta mentre era in vacanza a Crotone, compiuta dal ventitreenne Nicolò Passalacqua per un tragico scambio di ...