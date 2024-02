Il fratello non risponde: chiede aiuto. La polizia rintraccia l'80enne

(Di domenica 25 febbraio 2024) ", non riesco a contattare mioda un po’". La telefonata disperata è arrivata nella tarda serata di venerdì al Numero unico delle emergenze. E così, raccolta la segnalazione, è stata ladi Stato a fare luce su quella vicenda che aveva ingenerato legittime preoccupazioni in un anziano. Quando i poliziotti sono arrivati a casa del, malato e fisicamente impossibilitato, in zona Brecce Bianche, hanno ripetutamente bussato senza risposta. Neppure i vicini, interpellati, lo avevano visto negli ultimi giorni. A quel punto, dopo aver insistito, l’uomo ha aperto la porta e ha riferito di non sentirsi bene. Con l’ausilio dei soccorsi è stato deciso di trasferirlo all’ospedale di Torrette, dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.

