Il fallimento della narrazione occidentale sulla Russia

Del fallimento (e della sua narrazione) abbiamo un disperato bisogno

(Di domenica 25 febbraio 2024) Roma, 25 feb – Vi ricordate quando, due anni fa, all’inizioguerra trae Ucraina, i vari tg e giornali diffondevano le immagini di Putin, dicendo che i servizi segreti vedevano in quelle immagini i sintomi di un cancro terminale, di una demenza senile, insomma di una morte prossima? Vi ricordate quando dicevano che Putin faceva bagni curativi ? O addirittura che quello che vedevamo era una controfigura, non il vero Putin ? E quando mostravano duecento scalmanati in piazza a Mosca che protestavano, e ci raccontavano che di lì a poco la presunta dittatura sarebbe caduta, perché il popolo russo tutto si sarebbe ribellato a Putin ? Oppure che si sarebbero ribellati i suoi generali, il suo establishment? La guerra trae Ucraina, due anni dopo Già si vedeva Lavrov o Peskov (il quale, fra l’altro, è stato nominato ...