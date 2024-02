Gazzetta, Milan: Zirkzee strega il Diavolo. Sarà asta in estate: occhio alla Premier e... al Bayern

(Di domenica 25 febbraio 2024) Dopo due sconfitte consecutive contro Monza a Rennes il riscatto rossonero passa dall’ostica Dea, ospite questa sera a San Siro e alla caccia della terza vittoria contro il Milan dopo quelle raccolte in campionato e in Coppa Italia (la doppietta di Koopmeiners ha eliminato ildalla competizione): le motivazioni a Milanello non mancano, con i bergamaschi che potrebbero avvicinarsi pericolosamente in caso di successo e la voglia di ritrovare punti e continuità di risultati. Le buone notizie per Stefano, oltre al passaggio agli ottavi di Europa League nonostante lo sgambetto in Bretagna ("Ce la giochiamo anche noi, non esistono sorteggi facili, lo Slavia ha vinto il suo girone. Indipendentemente da chi sarebbe uscito, il nostro destino dipende da noi"), arrivano dall’infermeria rossonera, finalmente svuotata: "Kalulu e Calabria stanno ...

Il Diavolo vuole stregare la Dea per ripartire. Pioli: "Atalanta Fastidiosa come il dentista": Il Milan vuole evitare il terzo ko in una settimana, recuperati Kalulu e Calabria. Osservato speciale il grande ex rossonero De Ketelaere ...lanazione

Atalanta, tre ballottaggi e un ex Milan che vuole pungere: Il tecnico dell`Atalanta Gian Piero Gasperini tarda a diramare la lista dei convocati, ma ormai i giochi per San Siro sono fatti: Lookman partirà per Milano dopo.calciomercato

Rinnovo Kjaer, il danese ha le idee chiare: palla al Milan. Lo scenario in vista di giugno: Il centrale danese è in scadenza di contratto al termine della stagione e, come spiegato dal suo procuratore, l’intenzione chiara sarebbe quella di rinnovare con il Diavolo. La palla passa dunque a ...milannews24