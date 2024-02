Il corteo degli studenti del Virgilio | Diciamo no all’abuso di potere

Corteo degli studenti pro-Palestina a Pisa, cariche della polizia schierata in tenuta antisommossa –…

(Di domenica 25 febbraio 2024) di Irene Puccioni EMPOLI Dopo il venerdì nero, con le cariche della polizia alle manifestazioni pro Palestina indette daglia Pisa e Firenze, ieri mattina altrisono tornati a manifestare. Lo hanno fatto a Empoli le ragazze e i ragazzi del liceo, in risposta ai fatti di ventiquattro ore prima, ma anche ad altri episodi accaduti nelle settimane precedenti a Bologna, Roma, Napoli e Torino "dove – si legge nel comunicato diramato dagli stessi organizzatori –perlopiù minorenni, lavoratori e altri manifestanti sono rimasti feriti, mandati al pronto soccorso, altri fatti sdraiare a terra o addirittura arrestati dalla polizia. Si parla diche manifestavano per la pace". Dai plessi di via Cavour e via Fucini, rispettivamente sede principale del ...