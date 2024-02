Il Comune di Napoli vs Aurelio De Laurentiis…

De Laurentiis-Comune di Napoli, è scontro sul Maradona

(Di domenica 25 febbraio 2024) La Repubblica ha fatto il punto su ciò che sta accadendo tra ildiedDe Laurentiis, presidente del club partenopeo, in merito ai pagamenti dei vigili che hanno prestato servizio allo stadio Diego Armando Maradona in questa stagione: “Ora ilpassa alle maniere forti. E in una sola giornata invia adDe Laurentiis 9 “avvisi” per altrettante partite, giocate allo stadio Maradona nei mesi scorsi”. L’ultimatum delal presidente del“È un ultimatum al patron del: o paghi i vigili che hanno prestato servizio in quegli eventi calcistici, o ti pignoriamo i conti. È una coincidenza che ha fatto sgranare gli occhi agli avvocati dell’imprenditore cinematografico: la batteria di 9 avvisi di ...

Tempo di lettura: 3 minuti dispositivo di traffico speciale varato dal Comune di Napoli in occasione della Mezza maratona in programma a Napoli domenica 25 ... (anteprima24)

REPUBBLICA - Napoli, il tecnico Calzona ritrova Victor Osimhen per la trasferta di Cagliari: Come riporta La Repubblica, Francesco Calzona, allenatore del Napoli, ha ritrovato Victor Osimhen, attaccante azzurro, per la trasferta di Cagliari: "La buona notizia per il Napoli è il recupero di Vi ...napolimagazine

Cds avvisa: "A Cagliari stadio elettrico e rivalità per mettere alle corde il Napoli": Il Cagliari va alla ricerca di una vittoria difficilissima ma vitale per le ambizioni di salvezza e deve aggrapparsi forte alla carica dei nuovi arrivati ...tuttonapoli

REPUBBLICA - Napoli, il Comune ha inviato 9 avvisi a De Laurentiis, chiede quasi 100mila euro per i vigili in servizio durante le partite: La Repubblica ha fatto il punto su ciò che sta accadendo tra il Comune di Napoli ed Aurelio De Laurentiis, presidente della società partenopea, in merito ai pagamenti dei vigili che hanno prestato ...napolimagazine