Il capannone degli aiuti da mandare in Ucraina oggi è completamente vuoto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 febbraio 2024) La guerra incontinua, negli ultimi mesi con attacchi sempre più cruenti. A Bergamo, però, la macchinafa sempre più fatica a raggiungere il Paese guidato dal presidente Volodymyr Zelensky. E la spola dal capoluogo orobico si è diradata. Il motivo è presto detto. Il 31 marzo scade il contratto di comodato d’uso deldi via Rovelli che Banca intesa San Paolo ha concesso all’associazione no profit Zlaghoda, composta da ucraini residenti in città, che si occupa di inviareumanitari alla popolazione civile: cibo, materiali per la scuola in scatola, medicinali. Lo spazio è stato venduto, e quindi molto probabilmente la nuova proprietà vorrà farci altro. Per questo i volontari hanno sospeso la raccolta di indumenti e ingombranti e hanno deciso di lanciare un appello ...