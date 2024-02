Il Cagliari torna a respirare grazie a Luvumbo | 1-1 con il Napoli al 96'

(Di domenica 25 febbraio 2024) AGI - Ennesimo risultato conquistato nel finale daldi Claudio Ranieri, che ferma sull'1-1 ildi Francesco Calzona e resta in lotta nelle zone basse della classifica: al gol di Osimhen nella prima metà del secondo tempo risponde quello dial 96'. Partita molto fisica nei primi quindici minuti di gioco, con diversi duelli in mezzo al campo ed entrambe le squadre che trovano difficoltà nel costruire le loro trame offensive. Alle iniziative del, specialmente da sinistra, prova a rispondere il, che alla mezz'ora si accende con la soluzione tentata da Raspadori, rapido a convergere sulla trequarti e calciare dalla distanza trovando la parata di Scuffet. Risale il campo la formazione rossoblù e sulla punizione battuta da Gaetano troverebbe il gol del vantaggio ...

QUI NAPOLI - Calzona a Dazn: "Problema mentale. Finchè la matematica non ci condanna dobbiamo puntare al massimo": Il tecnico del Napoli Francesco Calzona ha commentato il pari di Cagliari ai microfoni di Dazn: Nel primo tempo Cagliari molto aggressivo, lei però ha trasmesso calma. Il problema ...tuttojuve

NAPOLI, Vigili non pagati. La minaccia del Comune: In totale sarebbero nove, tra campionato e Champions, le partite per le quali mancherebbero i pagamenti: Fiorentina, Milan, Union Berlino, Empoli, Inter, Braga, Cagliari e Monza. Il Comune partenopeo ...firenzeviola

Cagliari, Ranieri a Sky: "Buona gara contro una grande. Nel Napoli ho rivisto le giocate di Sarri e Spalletti": Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita pareggiata in casa contro il Napoli.tuttonapoli