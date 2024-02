Il Cagliari torna a respirare grazie a Luvumbo | 1-1 con il Napoli al 96'

(Di domenica 25 febbraio 2024) AGI - Ennesimo risultato conquistato nel finale daldi Claudio Ranieri, che ferma sull'1-1 ildi Francesco Calzona e resta in lotta nelle zone basse della classifica: al gol di Osimhen nella prima metà del secondo tempo risponde quello dial 96'. Partita molto fisica nei primi quindici minuti di gioco, con diversi duelli in mezzo al campo ed entrambe le squadre che trovano difficoltà nel costruire le loro trame offensive. Alle iniziative del, specialmente da sinistra, prova a rispondere il, che alla mezz'ora si accende con la soluzione tentata da Raspadori, rapido a convergere sulla trequarti e calciare dalla distanza trovando la parata di Scuffet. Risale il campo la formazione rossoblù e sulla punizione battuta da Gaetano troverebbe il gol del vantaggio ...

Sardegna 2024: 565 sezioni scrutinate su 1.844: Truzzu 46,7 per cento, Todde 44,3: Ancora vantaggio per Paolo Truzzu (centrodestra) su Alessandra Todde (Campo largo) quando lo spoglio arrivato a 565 sezioni scrutinate ...agenzianova

Sardegna, scrutinio all’86%: Todde avanti su Truzzo dello 0,4%: Cagliari E’ ancora testa a testa per la sfida delle regionali in Sardegna che si deciderà probabilmente in zona Cesarini. A contendersi la vittoria Alessandra Todde, candidata del centrosinistra, e Pa ...corrieredellacalabria

Cagliari, gli auguri del club a Pavoletti: «torna prestissimo capitano» – FOTO: Brutte notizie per il Cagliari, che dovrà fare a meno di Leonardo Pavoletti per un pò di tempo, vista la sua frattura composta articolare della base del quarto metatarso. Cagliari News 24 – Registro ...cagliarinews24