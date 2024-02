Il brutto gesto del calciatore del Bari | che ha colpito al petto un raccattapalle del Sudtirol

Paredes segna il 3-0 della Roma su rigore: brutto gesto dei tifosi del Frosinone

Meloni in Ucraina: Amore per la patria più forte dei missili: Ucraina, 24 febbraio 2024 SOTTOTITOLI Meloni in Ucraina: Amore per la patria più forte dei missili "Ci sono gesti eroici dell'uomo che hanno cambiato il corso della storia. Uno di questi ebbe luogo qu ...video.corriere

Roma-Inter, Inzaghi e Acerbi patteggiano per telefonata all'intervallo e dito medio ai tifosi: solo una multa: Si chiude con un doppio patteggiamento l'indagine FIGC su Inzaghi e Acerbi per gli episodi nel corso di Roma-Inter: la telefonata e il dito medio.sport.virgilio

Roma-Inter, Inzaghi e Acerbi patteggiano: multa in arrivo per entrambi: Intesa confermata, viste le ammissioni fatte davanti al procuratore federale Chiné, per l'ex centrale della Lazio: 5mila euro di multa a lui e all’Inter per il brutto gesto. Cosa era successo Partiamo ...ilgiornale