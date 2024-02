Idee per le prossime vacanze outdoor

Idee per rilanciare il commercio in Valtidone, al tavolo anche gli imprenditori: incontro il 26 febbraio

Tra i momenti più significativi in una cerimonia di nozze, c’è senza alcun dubbio l’ Ingresso degli sposi al banchetto di nozze. L’entrata nella sala del ... (dilei)

Risparmiare è il primo passo. Poi i modi per investire i risparmi sono tanti, adatti a piccole o grandi somme: aprire un conto deposito; investire in borsa ... (ilgiorno)

L’Atletico riceve il Roma City : "Sarà una sfida fatta di duelli": Seconda gara consecutiva casalinga per l’Atletico Ascoli che oggi alle 14.30 riceverà al campo ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli il Roma City settimo in classifica. Un Atletico Ascoli rinfrancato ...ilrestodelcarlino

Carica contro gli studenti. Domani sit-in fuori dal liceo: I docenti del ’Galilei’ si uniscono alle manifestazioni di solidarietà e indignazione. Si dicono "attoniti e rabbiosi" alcuni loro colleghi del Monna Agnese.lanazione

Tenerini (FI): Con Tajani per futuro all’altezza nostra storia: La leadership di Tajani è la miglior garanzia per inaugurare una nuova fase che ci veda ancora protagonisti e per costruire insieme un futuro all’altezza della nostra storia”. Lo dichiara la ...livornopress