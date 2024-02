I Ronfi diventano una serie animata

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 25 febbraio 2024) ROMA – Dopo oltre quarant’anni dalla loro creazione, idi Adriano Carnevalifinalmente una. La, prodotta da Rai Kids e Gertie, con la partecipazione di Something Big (F), sarà disponibile da venerdì 23 febbraio in boxset su RaiPlay e in onda da lunedì 26 febbraio, tutti i giorni, alle ore 9.10, su Rai Yoyo. I sonnacchiosi roditori creati da Carnevali nel 1981 sulle pagine del Corriere dei Piccoli si animano per la prima volta con tutti i loro comportamenti tipici, una spiazzante parodia del mondo degli umani, e si esprimono in un buffo grammelot ronfesco concepito appositamente per laTV. A disturbarne i pisolini, come sempre, ci sarà Lupo, all’eterno inseguimento di una bistecca di Ronfo, ma anche un inedito e buffo Panda che cercherà invano ...