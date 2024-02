I pronostici di domenica 25 febbraio | Serie A | Premier League | Liga | Ligue 1 | Bundesliga

Pronostici Calcio di Oggi: Schedina Domenica 25 Febbraio 2024

(Di domenica 25 febbraio 2024) Idi25: si gioca inA,1, Eredivisie e Bundes. Quasi tutte le big del campionato diA scenderanno in campo questa: si parte alle 12:30 con la Juventus che proverà a mettere fine alla recente crisi di risultati approfittando del pessimo momento del Frosinone, disastroso in trasferta. Esordio in campionato per il nuovo allenatore del Napoli Calzona, alle prese con un Cagliari affamato di punti salvezza. Pochettino e Klopp (LaPresse) – IlVeggente.itL’Inter in stato di grazia non vuole fermarsi contro il Lecce che ha perso cinque delle ultime sei partite, chiude il big match tra Milan e Atalanta che promette gol: i ...