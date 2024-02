I migliori sequel cinematografici di tutti i tempi | come vincono i secondi

Film horror: i 10 migliori sequel del XXI secolo

Spec Ops: The Line non ha bisogno di un sequel, i fan concordano: Gran parte dei fan ritiene che Spec Ops: The Line non abbia bisogno di un sequel perché non c'è un vero e proprio modo per dargli un seguito.spaziogames

Il Gladiatore 2. Budget fuori controllo, il sequel di Ridley Scott è costato oltre 300 milioni: Le riprese del sequel de Il gladiatore si sono da poco concluse ... «Non è stato gestito nel migliore dei modi», ha dichiarato una delle fonti citate nell’articolo. Gli scioperi sono responsabili di ...sentireascoltare

Wonka, Paul King parla del sequel: Oltre 600 milioni di dollari di incasso in tutto il mondo sembrerebbero il viatico migliore per un sequel del Wonka con Timothée Chalamet (qui la ...ciakmagazine