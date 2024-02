I Ferragnez in crisi da settimane | “Lui dormiva nella camera degli ospiti”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 25 febbraio 2024) “Si dice che Fedez dormissee vivessero già da separati in casa”. Fioccano le indiscrezioni sulla separazione di Chiara Ferragni e il rapper. Dai diretti interessati non arrivano conferme, certo, ma neppure smentite. Leggi anche: Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi: “Adesso vi dico la verità…”Leggi anche: Chiara Ferragni, la strategia dopo Fedez: le immagini e un mazzo di fiori che scatena il gossip A dare adito a una narrazione che vuole i due distanti già da un pezzo è Riccardo Signoretti, il giornalista e direttore del settimanale “Nuovo”, che a Mattino Cinque news ha rivelato quello che in ambienti milanesi sembra essere il tema principale del gossip ormai da mesi. Ladeinon sarebbe cosa recente, e la separazione ormai data per certa ...