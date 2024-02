I danni del Web sui bambini | servono tutele

Emergenza alluvione 2023

(Di domenica 25 febbraio 2024) Parsi La rivista Focus, raccogliendo l’allarme già lanciato nel 2019 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, seppure in notevole ritardo, ha sottolineato che iaccuditi dallo schermo “baby sitter” ovvero “da zero ai due anni, sottoposti ad un’eccessiva visione di Tv, Tablet e smartphone, potrebbero avere (anche) problemi di elaborazione sensoriale. Problemi che sono, poi, prevalenti nei disturbi dello spettro autistico e della sindrome da deficit di attenzione ed iperattività. Crescendo, dai tre ai cinque anni, ai minori dovrebbe essere concessa non più di un’ora in compagnia del mondo virtuale. A questo punto genitori, parenti, educatori, o operatori della sanità e della comunicazione dovrebbero porsi la domanda relativa al “se”isiano effettivamente tutelati dagli adulti nel loro rapporto col web. ...

