I Cavalieri cercano la riscossa al Chersoni | Siamo pronti a riprendere il nostro ritmo

Il Pd di Perugia cerca la riscossa: varato "governo ombra", prevista una Leopolda

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) "Eravamo ormai abituati a vincere praticamente sempre e a mantenerci standard di rendimento piuttosto alti, anche per questo perdere fa ancora più male. Dispiace perché sulla ’carta’ quella dello scorso weekend era una gara da vincere, ma capitano anche giornate-no. Merito al Capitolina, demerito. Maseri e tranquilli, non cambierà nulla nelatteggiamento". E’ il capitano Lorenzo Puglia a suonare la carica, in vista del match odierno che inizierà alalle 14.30. IUnion ospiteranno il Civitavecchia già battuto con ampio margine all’andata, ma la quindicesima giornata del campionato di Serie A sarà decisiva perché il gruppo deve dimostrare di essersi messo definitivamente alle spalle la sconfitta maturata a sorpresa contro il Capitolina, nello scorso turno. Un ko ...