I canarini volano nella tana della Virtus Entella: "I complimenti mi fanno incavolare, voglio i punti"

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 febbraio 2024) Tutto pronto al Comunale di Chiavari per la sfida trae Fermana: fischio d’inizio in programma per le 14 di oggi. Gialloblù che arrivano alla sfida dopo il pareggio casalingo contro la Spal, che poteva regalare qualcosa in più. Ma ora testa solo ai liguri per provare a strapparepreziosi, nonostante la trasferta sia davvero ostica. Vero che la squadra di Gallo sta disattendendo le aspettative di inizio stagione che la davano nei primissimi posti del girone B, ma resta una squadra importante con uno dei monte ingaggi più alti dell’intero campionato. Misuraca e compagni lo sanno, ma hanno già dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque. Vedi le gare contro le più quotate Cesena e Perugia, perse solo negli ultimi minuti. La squadramattinata di sabato ha svolto la rifinitura al Pelloni ...