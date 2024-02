“Ho rubato scamorza e uova | fatico ad arrivare a fine mese” | dipendente licenziato da Pam | il sindacato fa ricorso

“Ho rubato scamorza e uova, fatico ad arrivare a fine mese”: dipendente licenziato da Pam, il…

(Di domenica 25 febbraio 2024) Il furto di unae seigli è costato il posto di lavoro. La lettera di licenziamento da parte di Pam Panorama, la catena di supermercati per cui l’uomo lavorava da 35 anni (gliene mancano solo quattro peralla pensione) è stata pubblicata dal Corriere della Sera: “Appare particolarmente grave che Lei abbia deliberatamente prelevato dagli scaffali di vendita alcune referenze per un valore complessivo di 7,05 euro e sia poi uscito dal negozio senza provvedere al pagamento delle stesse”. Un piccolo furto gli è costato “la risoluzione del rapporto di lavoro”, ma ora ilFisascat Cisl ha annunciato la volontà di impugnare il risarcimento: “In 35 anni di lavoro non ha mai ricevuto un richiamo, l’azienda ha mostrato poca sensibilità“. Il direttore interessato ammette il furto della ...

