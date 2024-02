“Ho odiato il mio corpo per colpa dei social Gli occhiali da vista a Sanremo? Le ragazze mi hanno ringraziato” | le parole di Clara di “Mare fuori”

Clara: «Odiavo il mio corpo per colpa dei social. Gli occhiali da vista? Alcune ragazze mi hanno ringraziato»

(Di domenica 25 febbraio 2024) “Il miol’hoper anni. Ci sono stati giorni in cui mi guardavo allo specchio e non mi piacevo.della cultura della perfezione dei, che ha creato scompiglio nelle menti dei ragazzi della mia generazione”. A parlare è, già idolo dei più giovani grazie alla seriee ora nota anche al grande pubblico dopo la partecipazione all’ultimo Festival di. Interta da Il Messaggero la cantante spiega il difficile rapporto che ha avuto in passato con la propria immagine: “A 4 anni cominciai a portare glida. Poi dovetti mettere pure l’apparecchio. Mi guardavo, piangevo e urlavo”. E a proposito di, quando li ha indossati sul ...

