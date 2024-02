Highlights e gol Genoa-Udinese 2-0 | Serie A 2023 2024 VIDEO

Genoa-Udinese 2-0: video, gol e highlights

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ilcon glie i gol di2-0, match valido per la ventiseiesima giornata di. Grifone travolgente nel primo tempo grazie al gol di Retegui con una splendida rovesciata e al raddoppio targato Bani, a complicare le cose per i friulani il rosso a Kristensen a inizio ripresa. Di fatto, al Ferraris finisce in quel momento. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE SportFace.