Highlights e gol Cagliari-Napoli 1-1 | Serie A 2023 2024 VIDEO

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ilcon glie i gol di1-1, match valido per la ventiseiesima giornata di. All’Unipol Domus ottima prestazione dei sardi nel primo tempo, due occasioni nitide e un gol annullato col Var per fuorigioco attivo di Lapadula sull’autogol di Rrahmani. Nella ripresa Osimhen la sblocca, poi all’ultimo respiro il gol di Luvumbo su disattenzione imperdonabile di Juan Jesus frutta il pari insperato ai rossoblù. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE CHE BEL GOL DI ZITO LUVUMBO (2002)!!!ASSIST DI ALBERTO DOSSENA!@FootColic pic.twitter.com/GGAjQyxdLe — Football Report (@FootballReprt) February 25,SportFace.

Le Pagelle di Juventus-Frosinone 3-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . ... (sportface)

Le Pagelle di Cagliari-Napoli 1-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . All’Unipol ... (sportface)

Cagliari – Napoli 1-1 Highlights e gol: Osimhen fulmina la Unipol Domus! – VIDEO: Cagliari - Napoli: ecco Highlights e gol della sfida valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A 2023/24 ...generationsport

Re Giorgio fa doppietta, Piace 3 punti: E proprio il neo entrato Zini mette al centro il traversone sul quale ancora Recino arriva di testa e raddoppia. Il Piacenza sfiora anche il terzo gol, ma quello che più conta sono i tre punti.ilpiacenza

Highlights | Rugani allo scadere fa tornare il sorriso in casa Juventus: beffa per il Frosinone: Un gol di Rugani a tempo quasi scaduto permette alla Juventus ... volta sceglie il palo lontano per siglare la sua personale doppietta. Juventus-Frosinone: Highlights, tabellino e classifica Juventus ...calciomercato