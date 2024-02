Haley | battuta da Trump ma non mollo

Trump vince le primarie in South Carolina, battuta Haley

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 25 febbraio 2024) 3.22 Nikkiaccusa il colpo ma non molla la battaglia. "Oggi non è la fine della nostra storia. Ho detto che non avrei mollato a prescindere dal risultato della South Carolina,nonla battaglia quando la maggioranza dell'America disapprovae Joe Biden", ha detto l'ax ambascia trice. "Dobbiamo battere Joe Biden in novembre e non credo chepossa batterlo. Abbiamo in South Carolina circa il 40% dei voti, lo stesso in New Hampshire".martedì sarà in Michigan in vista delle primarie