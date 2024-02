Ha mangiato troppi panettoni La replica tagliente di Trussardi a Ferragni

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ricordando di aver avuto rapporti lavorativi con lei fin da quando era una "bloggherina", Tommasoha ghiacciato: "Non mi conosce? Riduttivo e offensivo rispetto al passato"

