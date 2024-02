Ha inventato il basket per i diversamente abili. Premio dal Quirinale - Ha inventato il basket per i diversamente abili ...

(Di domenica 25 febbraio 2024) Antonio Bodini (nella foto), 64 anni cremonese, sarà insignito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella del titolo di Ufficiale al Merito della Repubblica come inventore del baskin, sport che permette aidi giocare a. La cerimonia si svolgerà il 20 marzo al. La motivazione che sarà letta dal capo dello Stato è la seguente: "Antonio Bodini Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana per aver contributo ad ideare il Baskin, disciplina sportiva ispirata alche consente a persone con diversetà di giocare insieme". Il baskin è nato nel 2003 a Cremona proprio da un’idea di Bodini, ingegnere di professione e padre di una figlia disabile. Insieme a Fausto Capellini, professore di educazione fisica in una scuola media di ...

