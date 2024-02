Guerra ultime notizie Gaza | media israeliani | progressi su tregua e scambio ostaggi-prigionieri

DIRETTA live della Guerra tra Israele e Hamas oggi, domenica 25 febbraio La Guerra nella Striscia di Gaza è arrivata al 140esimo giorno e non accenna a ... (tpi)

Guerra in Ucraina, Kiev: uccisi 810 soldati russi nelle ultime 24 ore. Zaporizhzhia «attaccata». Lancio di missili e droni sul Mar Nero: L'esercito russo ha attaccato 263 volte in 24 ore dieci insediamenti della regione di Zaporizhzhia, in Ucraina sud-orientale, un civile è stato ucciso e altri due feriti, ha riferito ...ilgazzettino

Ucraina: il Papa,si ritrovi umanità e una pace giusta e duratura: Lo ha detto il Papa all'Angelus ricordando il secondo anniversario della Guerra in Ucraina. "Ieri 24 febbraio abbiamo ricordato con dolore il secondo anniversario dell'inizio della Guerra su vasta ...ansa

Bombardamenti a tappeto di Mosca nel Sud dell’Ucraina: a Zaporizhzhia 263 attacchi in 24 ore. Anche lì si vota per le Presidenziali russe: La Russia punta a conquistare più terreno possibile prima dello sblocco delle nuove forniture americane all’Ucraina e il disgelo che renderà parte dei passaggi impraticabili anche per i mezzi militari ...ilfattoquotidiano