Ucraina, guerra mondiale? Sì, ma a pezzi

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di domenica 25 febbraio 2024) In un solo anno nel mondo ha causato 170mila morti I conflitti si allargano e sono sempre più collegati Tra i primi a intuirlo è stato Papa Bergoglio: ci sono moltissimi focolai sparsi in tutto il pianeta, ma c’è un filo che li unisce. La globalizzazione non ha portato la pace: ha creato una matassa geopolitica difficilissima da sbrogliare