Guerra Israele-Hamas | le ultime notizie | DIRETTA

Fonte Hamas, Netanyahu: Al lavoro su schema per rilascio ostaggi

(Di domenica 25 febbraio 2024)live dellatraoggi, domenica 25 febbraio Lanella Striscia di Gaza è arrivata al 140esimo giorno e non accenna a fermarsi mentre a Parigi sembra muoversi qualcosa: secondo i media israeliani, i negoziatori hanno raggiunto una bozza di accordo per una tregua nella Striscia di Gaza e lo scambio tra gli ostaggi rapiti il 7 ottobre scorso e i detenuti palestinesi. Fonti diparlano di una sospensione delle ostilità di sei settimane che permetta il rilascio di 200 o 300 detenuti palestinesi e la liberazione di 35-40 ostaggi israeliani. Intanto a Gaza si continua a morire: il bilancio delle vittime supera le 29.600, con oltre 90 morti nelle24 ore, mentre l’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa) è stata costretta a ...