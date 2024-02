Grecia Colmenares prima finalista del Grande Fratello? Cosa succede

(Di domenica 25 febbraio 2024) Il televoto delè diverso dal solito e lunedì alla sua chiusura scopriremo chi sarà il primodi questa lunga edizione tra Beatrice Luzzi,, Rosy Chin e Massimiliano Varrese. Se sui social i fan di Beatrice sono convinti del suo trionfo, nella casa i gieffini non la pensano così (e potrebbero avere ragione). Mercoledì notte dopo l’ultima puntata del GF, Anita Olivieri rivolgendosi a Marco Maddaloni ha detto: “Marco oddio pensa a una, se andasse Grace al posto di Bea? Ci potrebbe stare, guarda che potrebbere davvero“. La pluirilaureata ieri ha anche confessato di aver sognato che lunedì sera ci sarà un colpo di scena in puntata. E considerando che Anita e Greta hanno il dono della preveggenza nella casa del ...

