Grande Fratello verso la finale | per chi vota Elena Sofia Ricci

Il rancore di Letizia Petris verso Perla Vatiero - Mediaset Infinity

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 25 febbraio 2024) Il reality show è ormai agli sgoccioli. Siamo alle battutee da casa si scelgono i veri finalisti di questa edizione. Al ballottaggio ci sono quattro nomi: Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese, Rosy Chin e Beatrice Luzzi. Ed è proprio quest'ultima che finisce sotto i riflettori soprattutto per un endorsement social che, nelle ultime ore, sta facendo letteralmente il giro del web. E se lo dice anche, chi sono io per non farlo ? ##Luzzers #salottogf #beaux pic.twitter.com/XJhAFLgiuE — Beatrice Luzzi Stan Account 66% (@teschio 22) February 24, 2024 Arla, infatti, èin persona. L'ex suor Angela di Rai1 si fa riprendere mentre utilizza il ...