Grande Fratello sondaggi 26 febbraio | Beatrice Luzzi «umilia» i rivali

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 25 febbraio 2024) Il televoto attualmente aperto alè volto a decretare il primo finalista di questa lunghissima edizione del reality show di Canale 5. In nomination ci sono quattro persone, nello specifico, quattro veterani, dato che solo loro erano nominabili, ovvero:, Grecia Colmenares, Rosy Chin e Massimiliano Varrese. Il pubblico da casa è chiamato a votare in positivo, quindi, la persona che otterrà il maggior numero dei voti si aggiudicherà direttamente la finale. Questo televoto ha scosso un po' gli animi all'interno della casa, dato che la finale fa gola a tutti, ma chi avrà la meglio? Idel 26delpubblicati sul web in queste ore sono abbastanza espliciti, ma scopriamo tutte le ...