Grande Fratello | Letizia Petris e il chiarimento con Perla Vatiero e Greta Rossetti | “Mi sono sentita sola | mi fa stare male che…”

Grande Fratello clamoroso scontro tra Perla e Letizia, amicizia al capolinea? C’entra Greta

(Di domenica 25 febbraio 2024) Dopo mesi trascorsi all’interno della Casa, la convivenza si fa sempre più difficile per i concorrenti dele anche le amicizie più solide rischiano di vacillare di fronte alle incomprensioni, come è successo a, che sin da subitoapparse molto unite. Negli ultimi giorni, però,ha preferito passare parte della giornata insieme a, Alessio Falsone e Sergio D’Ottavi, scatenando il risentimento della fotografa, la quale parlando con Paolo Masella in giardino si è detta dispiaciuta per essere stata esclusa per l’ennesima volta, sebbene proprionegli scorsi giorni nel corso di una conversazione con Anita Olivieri, non aveva ...